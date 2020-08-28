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    • 28.08.2020 13:12
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    Teyit.org 'un su sorununu yüzyıllar öncesine dayandırdı! başarısızlığı görmezden gelindi

    yandaşı tutumuyla bilinen kuruluş teyit.org, "’un kadim sorunları: İstanbul’un Suları Dosyası" başlıklı bir dosya habere imza attı. "İstanbul’un su sorunu kurulduğu yıllara dayanıyor. Burada iki temel sebep dikkati çekiyor: Plansız kentleşme ile yoğun göç." ifadelerine yer verilen dosyada, CHP belediyeciliği zamanındaki başarısız yöneticiliğin getirdiği problemler görmezden gelinirken, 'ın belediye başkanlığı dönemindeki icraatlarının İstanbul'daki su sorunlarını çözmediği iddia edildi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı , konuya Twitter hesabından "Yahu kardeşim Erdoğan’dan önce bırakın nu musluktan içmeyi, vatandaş haftalarca duş almak için su gelmesini bekliyordu. Borulardan su sesi gelince çocuğunu yıkamak için banyoya koşturan insanların sorununu çözdü Erdoğan siz dalga mı geçiyorsunuz?" ifadeleriyle tepki gösterdi. Takvim.com.tr'nin özel haberi.

    CHP yandaşı teyit.org yüzyıllar öncesine gitti!
    yanlısı tutumuyla tanınan teyit.org kurumu, 'un su sorunlarını konu alan bir yazıya verdi.

    "İstanbul şehri, Bizans imparatoru Konstantin tarafından kurulduğunda, çözülmesi gereken sorunlardan biri de büyük bir nüfusun akmasının beklendiği kente su sağlayabilmekti. Konstantin amacına ulaştı, İstanbul kurulduğu günden bu yana, tarihin hemen her devrinde dünyanın nüfusça en büyük kentlerinden biri oldu. Yine kurulduğu günden bu yana da suyla başı beladaydı." şeklinde başlayan ve yüzyıllar öncesine giden dosya haberde, yakın tarihin gerçekleri görmezden gelindi.

    CHP PAS GEÇİLDİ
    Söz konusu dosya haberde "İstanbul'un su sorunu, 1990'lı yıllarda durmak bilmeyen göçle ayyuka çıkmıştı. Su kesintileri sıklaştı ve suyun kalitesi salgın hastalıklara neden olacak kadar düştü. Belediye Başkanı Nurettin Sözen, yağmur bombası olarak da bilinen suni yağış tekniği kullanmayı bile denedi. 1994 yerel seçimlerinde İstanbul Belediye Başkanı olarak seçilen Recep Tayyip Erdoğan, mevcut su sorununu çözmek için Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere Barajları'nı kurdurdu. Ancak sorun çözülmedi." şeklindeki ifadelerle CHP başarısızlığı kısa bir bölümde geçiştirilerek, Erdoğan'ın icraatlarının İstanbul'daki su sorununu çözemediği iddia edildi.

    İKİNCİ BASİLEİOS DA HİÇBİR ŞEY YAPMAMIŞ
    Cumhurbaşkanı Danışmanı , Twitter hesabından söz konusu habere tepki gösterdi. Cesur, paylşaımında "Baktılar İstanbul'daki su meselesini Erdoğan'a ve ondan sonra gelen belediye yönetimlerine ihale edemeyecekler, konuyu İstanbul'un kuruluşuna dayandırmaya karar vermişler. "İkinci Basileios da hiçbir şey yapmamış ki kardeşim bu şehre..." ifadelerine yer verdi.



    Cesur'un dikkat çeken paylaşımları şöyle:

    Sözde dosyada Erdoğan dönemi şöyle: "Erdoğan Kazandere, Istrancalar ve Pabuçdere barajını kurdu ANCAK SORUN ÇÖZÜLMEDİ." Hemen sonraki cümleden anlıyoruz ki binlerce yıl devam eden "kullanım suyu" sorunu, Erdoğan'dan sonra bir anda "musluktan " sorunu oluveriyor.

    Yahu kardeşim Erdoğan'dan önce bırakın içme suyunu musluktan içmeyi, vatandaş haftalarca duş almak için su gelmesini bekliyordu. Borulardan su sesi gelince çocuğunu yıkamak için banyoya koşturan insanların sorununu çözdü Erdoğan siz dalga mı geçiyorsunuz?



    "TEYİT ETSEN AJANS MI KIZAR?"
    Teyit.org'dan taraflı tutumu, Sabah Gazetesi yazarı Kenan Kıran'ın da gündemindeydi. Sözcüsü Murat Ongun'un Fazilet Durağı yalanına dikkat çeken Kıran, teyit.org'a "Bu yalanı 5 aydır teyit edemedin.. Teyit etsen ajans mı kızar?" sözleriyle tepki gösterdi.

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