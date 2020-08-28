Üniversite kayıt tarihleri 2020! Üniversite kayıtları ne zaman bitecek? Üniversite kayıt nasıl yapılır?

Üniversite kayıtları ne zaman bitecek? 2020 üniversite kayıt tarihleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Üniversite kayıt nasıl yapılır sorusu gündeme oturdu. Üniversiteye giriş hakkı kazanan kişileri kayıt telaşı sardı. Öğrencilerin mağdur olmaması için yeni bir düzenleme yapıldı. YÖK tarafından yapılan açıklamada; "YÖK olarak, Başkanlığımıza öğrenciler tarafından iletilen talepler doğrultusunda 2020- YKS kayıt tarihlerinin 'öğrencilerin lehine olacak şekilde' uzatılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ!

Yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen başvuracak adaylar 05 Eylül 2020 Cumartesi saat 17:00'ye kadar kayıt yapabilecek. Elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak adaylar ise 06 Eylül 2020 Pazar günü saat 23.59'e kadar işlemlerini tamamlayabilecek.