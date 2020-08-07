TRAMVAY VAGONLARI 8'DEN 4'E DÜŞÜRÜLDÜ, SEFER ARALIKLARI 10 DAKİKAYA ÇIKARILDI

Tramvay vagonlarının 8'den 4'e düşürülmesi, sefer aralarının önce 7 dakika, daha sonra 10 dakikaya çıkarılması tramvaylarda yoğunluğun yaşanmasına neden oluyor.



"İSTANBUL'DA BİZİM YAPTIĞIMIZ OTOBÜS AZALTMA ORANI YÜZDE 20"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul'da otobüs azaltma oranı yüzde 20 olduğunu açıklamıştı.

Murat Ongun, bir özel televizyon kanalına açıklamada bulundu. Ongun, İstanbul'da toplu taşıma sefer sayısının azalma oranının yüzde 90 olduğunu belirterek, "İstanbul'da bizim yaptığımız otobüs azaltma oranı yüzde 20. Yani bizim normal hatlarda azalttığımız otobüs sayısı son derece az. Yüzde 90 diyorum, yüzde 20 diyorum. Yüzde 20'nin çoğu da şu anda kullanılmayan, kapalı olanlar yerlere giden hatlardır" iddiasında bulunmuştu.

Kenan Kıran/Sabah