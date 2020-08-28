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    • 28.08.2020 21:53
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    Sağlık Bakanı tedbirlere uymayanları COVID-19'u yenen sağlık çalışanın sözleriyle uyardı

    Sağlık Bakanı , Twitter hesabından salgınına yönelik alınan tedbirlere uymayan vatandaşları COVID-19'u yenen bir sağlık çalışanın sözleriyle uyardı.

    Bakan Koca tedbirlere uymayanları uyardı

    Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yeni tip salgınına yönelik alınan tedbirleri önemsemeyenleri COVID-19'u yenen bir sağlık çalışanın sözleriyle uyardı.



    "SADECE KENDİ HAYATIMIZDAN SORUMLU DEĞİLİZ"
    Bakan Koca paylaşımında "Virüsle mücadelede sadece kendi hayatımızdan sorumlu değiliz" ifadelerine yer verdi.

    İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın o paylaşımı;

    COVID-19'u yenen bir sağlık çalışanı arkadaşımız: "Hem beden sağlığı hem de psikolojik olarak çok yıpratıcı bir süreç yaşadım. Aileme bulaştırma korkusu ve onlardan uzak kalma zorunluluğu zor yönlerinden birisi." dedi. Virüsle mücadelede sadece kendi hayatımızdan sorumlu değiliz.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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