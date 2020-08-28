Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yeni tip koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirleri önemsemeyenleri COVID-19'u yenen bir sağlık çalışanın sözleriyle uyardı.







"SADECE KENDİ HAYATIMIZDAN SORUMLU DEĞİLİZ"

Bakan Koca paylaşımında "Virüsle mücadelede sadece kendi hayatımızdan sorumlu değiliz" ifadelerine yer verdi.

COVID-19'u yenen bir sağlık çalışanı arkadaşımız: "Hem beden sağlığı hem de psikolojik olarak çok yıpratıcı bir süreç yaşadım. Aileme bulaştırma korkusu ve onlardan uzak kalma zorunluluğu zor yönlerinden birisi." dedi. Virüsle mücadelede sadece kendi hayatımızdan sorumlu değiliz. pic.twitter.com/vSUVYQwLwh — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 28, 2020

COVID-19'u yenen bir sağlık çalışanı arkadaşımız: "Hem beden sağlığı hem de psikolojik olarak çok yıpratıcı bir süreç yaşadım. Aileme bulaştırma korkusu ve onlardan uzak kalma zorunluluğu zor yönlerinden birisi." dedi. Virüsle mücadelede sadece kendi hayatımızdan sorumlu değiliz.