Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.08.2020 21:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.08.2020 21:59
    ABONE OL

    'da terör örgütü DHKP-C'ye operasyon: Eylem hazırlığındaki 30 şüpheli yaklandı

    ’da terör örgütü DHKP-C’ye yönelik düzenlenen operasyonda çeşitli eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 30 şüpheli yakalandı. Operasyon sonrası şüpheliler hakkında derin inceleme başlatıldığı öğrenildi.

    Terör örgütü DHKP-C'ye operasyon!

    İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DHKP/C adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

    30 GÖZALTI
    Söz konusu soruşturma kapsamında, kent genelinde çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda ve izinsiz gösterilere yapılan müdahalelerde 30 kişi gözaltına alındı.

    Adreslerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye operasyon: Eylem hazırlığındaki 30 şüpheli yaklandı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri