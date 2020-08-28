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    • 28.08.2020 19:19
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    Son dakika: nu paylaştı

    Son dakika haberi... 28 Ağustos vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Koca açıklamasında, "Bugün 1.517 hastamız daha var. İyileşenlerin sayısı 1.000’den fazla. Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Bugün 36 Can daha kaybettik. Hasta sayısını da can kayıplarını da azaltacak olan tedbirlere uyumdur." ifadelerine yer verdi.

    Bakan Koca vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Ağustos koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

    Koca açıklamasında, "Bugün 1.517 hastamız daha var. İyileşenlerin sayısı 1.000'den fazla. Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Bugün 36 Can daha kaybettik. Hasta sayısını da can kayıplarını da azaltacak olan tedbirlere uyumdur." ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Ağustos koronavirüs vaka tablosunu paylaştı
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