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    • 28.08.2020 21:26
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    : "Gelecek yılda çok daha ileri taşıyacağız"

    , Twitter hesabından Ağustos ayı ve (FİKKO) toplantısına ilişkin yaptığı paylaşımda "2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşaallah." ifadelerine yer verdi.

    Bakan Albayrak'tan FİKKO paylaşımı
    , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Ağustos ayı ve (FİKKO) toplantısına ilişkin bir paylaşımda bulundu.



    Bakan Albayrak paylaşımında, "Ağustos ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızı gerçekleştirdik. Milli ekonomi programlarımızı, küresel finans durumunu istişare ettik. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşaallah." ifadelerine yer verdi.

    İşte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın o paylaşımı

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