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    • 19.06.2020 14:21
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    Son dakika: aranırken 'de yakalanan /C üyesi tutuklandı

    Son dakika haberine göre 'de yakalanan, terör örgütü /C'nin "kasası" olduğu ve arandığı belirtilen zanlı tutuklandı. M.S.D.'nin, CHP'nin İzmir eski İl Başkan Yardımcısı olduğu ortaya çıkmıştı.

    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün dün Bornova ilçesinde düzenlediği operasyonda gözaltına alınan M.S.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlı, yoğunluk güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü.

    M.S.D. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    İl Emniyet Müdürlüğünden dün yapılan açıklamada, Bornova'da düzenlenen operasyonda, INTERPOL tarafından aranan ve terör örgütü /C'nin para kasası olduğu belirtilen M.S.D'nin saklandığı hücre evinde yakalandığı bildirilmişti.

    Açıklamada, M.S.D'nin, 'de 2011'de terör örgütüne yönelik operasyonda yakalandığı, 7-8 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye olmasının ardından yurt dışına kaçtığı ve hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da kaydedilmişti.

    CHP'Lİ YÖNETİCİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI
    AK Partili Hamza Dağ, "DHKP-C'nin kasası; CHP'nin İzmir eski İl Başkan Yardımcısı yakalandı. Eşi ise eski ilçe başkanı... Sistematik olarak terörist gruplara yakınlaştırdıkları CHP'de, uyguladıkları proje meyvelerini veriyor. Savunmanızı bekliyoruz; dönemin koşulları mı, aktif görevi bulunmaması mı?" paylaşımında bulunmuştu.

    Haberler Güncel Son dakika: Kırmızı bültenle aranırken İzmir'de yakalanan DHKP/C üyesi tutuklandı
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