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    • 28.08.2020 22:48
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    Son dakika: Acı haberi duyurdu: 'de 1 asker şehit oldu

    Son dakika haberi... , ’nin bölgesinde, görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek düşen bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

    Acı haberi MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu

    ndan yapılan açıklamada, "Hakkari/Şemdinli bölgesindeki bir üs bölgemizde 28 Ağustos 2020 tarihinde görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek düşen bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.



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