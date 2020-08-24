Fatih Portakal neden ayrıldı? Fatih Portakal neden istifa etti? Fatih Portakal istifa sonrası FOX’a kim gelecek?

Fatih Portakal görevi süresince FOX'un en önemli değerlerinden biri olmuştur. Aldığı karar saygı duymakla birlikte, çok sevdiğimiz bir çalışma arkadaşımıza veda ediyor olmaktan dolayı üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz. İzleyicimize objektif ve doğru haber sunma politikası doğrultusunda; samimiyet, açık sözlülük ve cesaretle sunduğu haberler takdirle izlenmiştir. Bugüne kadarki tüm katkıları için kendisine teşekkür ediyor, yeni yaşamında mutluluklar diliyoruz.

Doğan Şentürk yönetimindeki FOX haber bugünden sonra da aynı çizgide, etik gazetecilik ilkelerini en ön planda tutarak, doğru ve objektif haber politikasına devam edecektir.

Konuyla ilgili yazılı basın, görsel basın ve sosyal medyada yayılan spekülatif ve yanıltıcı yorumlar için tüm kamuoyundan hassasiyet göstermelerini ve yaptığımız bu açıklama dışındaki yorumlara itimat etmemelerini rica ederiz. Saygılarımızla."