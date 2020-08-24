Fatih Portakal neden ayrıldı? Fatih Portakal neden istifa etti? Fatih Portakal istifa sonrası FOX’a kim gelecek?

Fatih Portakal neden ayrıldı? Fatih Portakal istifa iddiaları medya gündemine bomba gibi düştü. Fatih Portakal neden istifa etti sorusu gündemin ilk sırasına oturdu. FOX TV'de haber bültenini sunan Fatih Portakal kanaldan ayrıldı. FOX tarafından yapılan açıklamada, Fatih Portakal'la yolların ayrıldığı belirtildi.
FATİH PORTAKAL NEDEN AYRILDI?
İşte kanal yönetiminden yapılan o açıklama:
"2010 yılından beri kanalımızda Fox Ana Haber bülteni sunuculuğu görevini büyük bir başarıyla yürüten ve FOX ekranlarından milyonlara ulaşarak Türk televizyon tarihine geçen rekor başarılarda önemli katkıları olan değerli ekip arkadaşımız Fatih Portakal, görevini bırakma kararı aldığını ve emekli olma isteğini kanal yönetimimize bildirmiştir.
Fatih Portakal görevi süresince FOX'un en önemli değerlerinden biri olmuştur. Aldığı karar saygı duymakla birlikte, çok sevdiğimiz bir çalışma arkadaşımıza veda ediyor olmaktan dolayı üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz. İzleyicimize objektif ve doğru haber sunma politikası doğrultusunda; samimiyet, açık sözlülük ve cesaretle sunduğu haberler takdirle izlenmiştir. Bugüne kadarki tüm katkıları için kendisine teşekkür ediyor, yeni yaşamında mutluluklar diliyoruz.
Doğan Şentürk yönetimindeki FOX haber bugünden sonra da aynı çizgide, etik gazetecilik ilkelerini en ön planda tutarak, doğru ve objektif haber politikasına devam edecektir.
Konuyla ilgili yazılı basın, görsel basın ve sosyal medyada yayılan spekülatif ve yanıltıcı yorumlar için tüm kamuoyundan hassasiyet göstermelerini ve yaptığımız bu açıklama dışındaki yorumlara itimat etmemelerini rica ederiz. Saygılarımızla."
YERİNE KİM GEÇECEK?
Fatih Portakal 'ın yerine geçecek isim hakkında ise iddialar dolaşmaya başladı. Sözcü Yazarı Deniz Zeyrek yaşananları doğruladı ve bir ismin belirlendiği öğrenildi.
Fatih Portakal 'ın yerine gelecek ismin bu hafta açıklanacağı öğrenildi.
FATİH PORTAKAL KİMDİR?
Fatih Portakal 2 Şubat 1967 tarihinde Nazilli'de dünyaya geldi. İlköğrenimini Nazilli'de; liseyi İzmir Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamlayan Fatih Portakal, 1994 yılında yüksek lisans ve yabancı dil eğitimini yapmak üzere Avustralya'ya gitti. Fatih Portakal, eğitimi sonrasında Avustralya'da ünlü bir restoranı bir müddetliğine işletti. 1997 yılında Türkiye'ye döndü. Armağan Toper ile evlendi.
1997-2005 yıllarında Star TV'de muhabir olarak çalıştı. 2005 yılında gazeteci Mehmet Ali Birand'ın teklifi üzerine Kanal D'ye geçti. 2010 yılının Mayıs ayında FOX'un habercilerinden İrfan Değirmenci'nin teklifi üzerine FOX'a geçti. Fatih Portakal, 2010-2013 yılları arasında FOX'ta Çalar Saat programı sunuculuğu yaptı.
2013'ün Eylül ayında FOX'taki kadın habercilerinden Nazlı Tolga'nın evlenerek yurtdışına yerleşmesi gereğince Fox Ana Haber programı sunuculuğu işini bırakması üzerine programı sunmaya başladı. Ayrıca Fatih Portakal ile Türkiye'nin Trendleri adlı programı da sunmaktadır. Türk gazeteci ve sunucu olarak görev aldı.