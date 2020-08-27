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    • 27.08.2020 16:39
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    ? için gerekli belgeler neler?

    ? için gerekli belgeler neler? sorularına öğrenciler yanıt arıyor. 2020-2021 eğitim öğretim dönemi başlayacak ve milyonlarca öğrenci için ders zili çalacak. Aileler de çocuklarını okula kayıt etmek istiyor. Öğrencilerin yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde, kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacak. Peki, liseler ne zaman açılacak? neler?

    Liseler ne zaman açılacak? Lise kayıtları için gerekli belgeler neler?

    Liseler ne zaman açılacak? Lise kayıtları için gerekli belgeler neler? Yeni eğitim döneminde liseye başlayacak öğrencileri kayıt heyecanı sürdü. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS 2. nakil sonuçları internet adresinden açıklandı. Sorgulama işlemi "http://meb.gov.tr" adresi üzerinden yapılabiliyor. Liselere kayıt işlemlerini tamamlamak isteyen öğrenciler ise liseler ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor.

    LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi 28 Ağustos tarihinde yapılacak.

    Öğrencilerin yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde, kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.

    2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı ise 31 Ağustos'ta yapılacak.

    LİSE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

    Yerleştirme sonuç belgesi

    İlköğretim Öğrenim Belgesi

    Öğrencinin Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi (Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecektir.)

    Veliye ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

    Veli Adına "Yerleşim Yeri Adres Belgesi"(Nüfus Müdürlüklerinden Alınacaktır)

    4 Adet öğrenci kıyafeti ile çekilmiş vesikalık fotoğraf
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