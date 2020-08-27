Liseler ne zaman açılacak? Lise kayıtları için gerekli belgeler neler? Yeni eğitim döneminde liseye başlayacak öğrencileri kayıt heyecanı sürdü. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS 2. nakil sonuçları internet adresinden açıklandı. Sorgulama işlemi "http://meb.gov.tr" adresi üzerinden yapılabiliyor. Liselere kayıt işlemlerini tamamlamak isteyen öğrenciler ise liseler ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor.

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi 28 Ağustos tarihinde yapılacak.