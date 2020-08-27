Korona Corona testi yapan hastaneler hangileri? Korona testi nasıl yapılır?

Korona testi yapan hastaneler hangileri? Korona testi nasıl yapılır? Birçok ilde vatandaşlar korona testi yaptırmak istiyor. Hastalığı bulunan ve Korona olup olmadığını öğrenmek isteyenler korona testini nerelerde yaptırabileceğini sorguluyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde korona testi yapan hastaneler hangileri sorusu gündem oldu. İşte test yapan hastanelerin tam listesi!
KORONA TESTİ YAPAN HASTANELER
Adana Şehir Hastanesi
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ankara Şehir Hastanesi
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Bursa Şehir Hastanesi
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Eskişehir Şehir Hastanesi
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Isparta Şehir Hastanesi
Kartal Dr. Lütfe Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İzmir Dr. Suat Ceren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kayseri Şehir Hastanesi
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yozgat Şehir Hastanesi
KORONA TESTİ NASIL YAPILIR?
PCR testi tanı testi olup vücuttaki corona virüsün kimliğini belirlemeye yardımcı olan test olarak bilinir. PCR, vücuttaki az sayıda mikrobu bile tespit edebilme özelliğine sahiptir.
PCR testi, boğaz ve burundan ucu pamuklu ince çubuk yardımıyla sürüntü örneği alınarak yapılır.
PCR testinde 1-3 saat içerisinde sonuç alınabilmektedir. Testin çalışıldığı ve örneklerin alındığı zamana göre sonuçlar 24 saat içerisinde bildirilmektedir.