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    • 27.08.2020 16:58
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    Korona (Corona) testi yapan hastaneler hangileri? nasıl yapılır?

    yapan hastaneler hangileri? Korona (Corona) testi nasıl yapılır? sorusu hastalığı bulunan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Korona vakalarında artış yaşanırken, test yaptırmak isteyenleri sayısı da çoğalıyor. in hangisi olduğu merak ediliyor. Peki, ? PCR testinde 1-3 saat içerisinde sonuç alınabilmektedir. PCR testi, boğaz ve burundan ucu pamuklu ince çubuk yardımıyla sürüntü örneği alınarak yapılır.

    Korona Corona testi yapan hastaneler hangileri? Korona testi nasıl yapılır?

    Korona testi yapan hastaneler hangileri? Korona testi nasıl yapılır? Birçok ilde vatandaşlar korona testi yaptırmak istiyor. Hastalığı bulunan ve Korona olup olmadığını öğrenmek isteyenler korona testini nerelerde yaptırabileceğini sorguluyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde korona testi yapan hastaneler hangileri sorusu gündem oldu. İşte test yapan hastanelerin tam listesi!

    KORONA TESTİ YAPAN HASTANELER

    Adana Şehir Hastanesi
    Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
    Ankara Şehir Hastanesi
    Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
    Bursa Şehir Hastanesi

    Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
    Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi
    Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi
    Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi


    Eskişehir Şehir Hastanesi
    Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
    Isparta Şehir Hastanesi
    Kartal Dr. Lütfe Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
    İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
    Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
    İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

    İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
    İzmir Dr. Suat Ceren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
    Kayseri Şehir Hastanesi
    Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi


    Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
    Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
    Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
    Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi
    Yozgat Şehir Hastanesi

    KORONA TESTİ NASIL YAPILIR?

    PCR testi tanı testi olup vücuttaki corona virüsün kimliğini belirlemeye yardımcı olan test olarak bilinir. PCR, vücuttaki az sayıda mikrobu bile tespit edebilme özelliğine sahiptir.

    PCR testi, boğaz ve burundan ucu pamuklu ince çubuk yardımıyla sürüntü örneği alınarak yapılır.

    PCR testinde 1-3 saat içerisinde sonuç alınabilmektedir. Testin çalışıldığı ve örneklerin alındığı zamana göre sonuçlar 24 saat içerisinde bildirilmektedir.
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