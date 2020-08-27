Korona Corona testi yapan hastaneler hangileri? Korona testi nasıl yapılır?

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi



Eskişehir Şehir Hastanesi

Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Isparta Şehir Hastanesi

Kartal Dr. Lütfe Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi