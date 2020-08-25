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    • 25.08.2020 12:14
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    kimdir? TikTok fenomeni da kadına şiddet uyguladı!

    kimdir? Gökhan Özdemir tutuklandı mı? TikTok fenomeni olarak tanınan yaparken kadına şiddet uyguladı! Skandal görüntülerin ardından sosyal medyada Gökhan Özbolat’a büyük tepki var. Peki, , kaç yaşında, nereli?

    Gökhan Özbolat kimdir? TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında kadına şiddet uyguladı!

    Gökhan Özbolat kimdir, kaç yaşında, nereli? TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayın sırasında iğrenç görüntüler paylaştı. Sevgilisini canlı yayında döven Özbolat'a sosyal medya üzerinden tepki gösteriliyor. Gökhan Özbolat'ın tutuklanması için sosyal medyada hashtag açıldı. Peki, Gökhan Özbolat kimdir?

    GÖKHAN ÖZBOLAT KİMDİR?

    Fenomen olarak anılan Özbolat'ın sosyal medya hesabında yer alan bilgiye göre, 7 Şubat 1997 tarihinde Çorum'da doğdu ve Ankara'da yaşıyor. Eğitimini Ankara'da tamamlayan Özbolat, Tik Tok paylaşımlarıyla tanındı.

    Gökhan Özbolat, Instagram'dan yapılan canlı yayın sırasında kız arkadaşını darp ettiği görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden oldu. Eski bir olay olduğunu belirterek, gerekli işlemlerin yapıldığını dile getirdi. Diğer yandan aldatılma olayı ile alaklı olarak durumun geliştiğini de ekledi.

    GÖKHAN ÖZBOLAT TUTUKLANDI MI?

    Gökhan Özbolat'a Twitter üzerinden yükselen tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Yüzlerce sosyal medya kullanıcısı canlı yayında bir kadına hakaretler yağdırarak darp eden kişinin tutuklanması için sosyal medya da tepkisini gösterdi.
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