Gökhan Özbolat kimdir? TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında kadına şiddet uyguladı!

Gökhan Özbolat, Instagram'dan yapılan canlı yayın sırasında kız arkadaşını darp ettiği görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden oldu. Eski bir olay olduğunu belirterek, gerekli işlemlerin yapıldığını dile getirdi. Diğer yandan aldatılma olayı ile alaklı olarak durumun geliştiğini de ekledi.

GÖKHAN ÖZBOLAT TUTUKLANDI MI?

Gökhan Özbolat'a Twitter üzerinden yükselen tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Yüzlerce sosyal medya kullanıcısı canlı yayında bir kadına hakaretler yağdırarak darp eden kişinin tutuklanması için sosyal medya da tepkisini gösterdi.