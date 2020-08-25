İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'dan helikopterle Dereli ilçesine geldi.

Bakanlar Soylu ve Kurum, ilçede devam eden temizlik çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşların mağduriyetinin biran önce giderilmesi amacıyla devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini vurgulayan Bakan Soylu, çalışmaların hızlandırılması için de ilgili kurumlara talimat verdi.





Öte yandan Bakanlar Soylu ve Kurum, sel ve heyelandan etkilenen vatandaşların sorunlarını ve taleplerini de dinledi.

Bakanlar Soylu ve Kurum, vatandaşlara tekrar geçmiş olsun dileklerini ileterek, vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.







HAVADAN VE KARADAN SÜRÜYOR

Sel felaketinde hayatını kaybedenlerinin sayısının 8 olduğunu belirten Bakan Soylu, yaptığı açıklamada "Kayıp 7 kişiyi havadan ve karadan aramalar sürüyor" dedi.

