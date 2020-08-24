Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bugün bir lise öğrencisini makamında kabul etti. Ancak doktor olan Kaftancıoğlu, 18 yaşının altındaki öğrenciyi ağırlarken masasındaki sigara paketini kaldırmadı.

SİGARA PAKETİ, FOTOĞRAF KARESİNDE YER ALDI

Sigara kullandığı bilinen CHP'li Kaftancıoğlu, sigara içerken çekilen fotoğrafları veya masasında sigara paketi olan fotoğrafları basında yer alıyor. O fotoğraflara bugün bir yenisi daha eklendi.