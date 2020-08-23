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    • 23.08.2020 22:51
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    'daki faciasının ardından açıkladı! 157 vatandaş kurtarıldı

    ve (), 'daki in ardından 988 kişilik ekip ve 288 araç ile devam eden müdahale çalışmalarında 157 vatandaş kurtarıldığını bildirdi. Sel ve heyelanlar nedeniyle kapanan 118 köy yolundan 35'i çalışmalarla ulaşıma açıldı. Kapalı olan 83 köy yolunu açma çalışmaları sürdürülüyor.

    ve (), 'daki in ardından 988 kişilik ekip ve 288 araç ile devam eden müdahale çalışmalarında 157 vatandaş kurtarıldığını bildirdi.

    Sel ve heyelanlar nedeniyle kapanan 118 köy yolundan 35'i çalışmalarla ulaşıma açıldı. Kapalı olan 83 köy yolunu açma çalışmaları sürdürülüyor.

    Elektrikleri kesilen 70 köy ve 8 mahalleden 49 köy ile 4 mahalleye elektrik verilmeye başlandı. Kalan 21 köy ve 4 mahalle için çalışmalar devam ediyor.

    Sel ve heyelanların ardından kaybolan vatandaşları arama çalışmaları sürdürülüyor.

    Öte yandan, bölgeye 9 milyon lira Ödeneği gönderilerek, iyileştirme çalışmaları başlatıldı.

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