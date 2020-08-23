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    • 30.08.2020 20:46
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    Loto çekiliş sonuçları! Kazanan numaralar

    Loto çekiliş sonuçları merak ediliyor. , salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 kere çekiliyor. Bugünkü çekilişi oyunseverler tarafından heyecanla bekleniyor. İşte 23 Ağustos Süper Loto çekilişi saati ile ilgili bilgiler... Super Loto sonuçları anlık olarak İdaresi resmi internet sayfasından duyurulmaktadır.

    23 Ağustos Süper Loto sonucu sonrası büyük ikramiye kazanan numaralar...

    23 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları merakla bekleniyordu. Büyük ikramiye bu hafta 30 milyon. Süper Loto çekilişi haftanın 3 günü gerçekleştiriliyor. Süper Loto çekilişlerinden biri ise bugün yani 23 Ağustos 2020 tarihinde saat 21.30'da gerçekleştirildi. Bu anlamda internette araştırmalar yoğunlaşmış durumda.

    23 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI

    SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

    Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

    İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

    Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

    Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
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    Haberler Güncel 23 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları! Kazanan numaralar
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