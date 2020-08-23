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    • 23.08.2020 19:15
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    'daki felaketinde bakanlar incelemelerde bulundu! Selzedelere kepçeyle ulaştılar

    ’da yaşanan felaketinin ardından bölgeye giden , Çevre ve ve ve incelemelerde bulundu. Üç bakan incelemelerinin ardından selden dolayı mahsur kalan ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşların yanına gitmek için ekskavatörün kepçesine bindiler.

    'da aşırı yağışların sebep olduğu felaketinde 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Sel sularına kapılan 11 kişi de kayboldu.

    3 BAKAN İNCELEMELERDE BULUNDU
    Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye giden , Çevre ve ve ve incelemelerde bulundu.

    MAHSUR KALANLARIN YANINA İŞ MAKİNASI KEPÇESİNDE GİTTİLER
    Üç bakan incelemelerinin ardından selden dolayı mahsur kalan ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşların yanına gitmek için ekskavatörün kepçesine bindiler.

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    Haberler Güncel Giresun'daki sel felaketinde bakanlar incelemelerde bulundu! Selzedelere kepçeyle ulaştılar
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