Giresun'da aşırı yağışların sebep olduğu sel felaketinde 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Sel sularına kapılan 11 kişi de kayboldu.

3 BAKAN İNCELEMELERDE BULUNDU

Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli incelemelerde bulundu.

MAHSUR KALANLARIN YANINA İŞ MAKİNASI KEPÇESİNDE GİTTİLER

Üç bakan incelemelerinin ardından selden dolayı mahsur kalan ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşların yanına gitmek için ekskavatörün kepçesine bindiler.