FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın görevden ayrıldığı iddia edildi.

Söz konusu iddia sosyal medyada kısa sürede gündem olurken iddiayı doğrulayan isimlerin muhalif isimler olması dikkat çekti.

MUHALİF İSİMLER PORTAKAL'IN REKLAMINI YAPTI!

Halk TV sunucusu Özlem Gürses'ten İsmail Saymaz'a kadar birçok muhalif isim iddianın doğru olduğu algısını yaratmaya çalıştı.

PORTAKAL VE FOX TV SESSİZ

Twitter'ı sıkı takip eden ve özellikle hükümeti eleştirebileceği her konuda paylaşım yapan Fatih Portakal Türkiye gündeminden en üst sıralarda yer almasına rağmen sessiz kaldı. Portakal ile birlikte sessizliği dikkat çeken bir diğeri de FOX TV oldu.

BU BİR PR ÇALIŞMASI MI?

Her sene izin dönüşü Fatih Portakal istifa etti haberlerinin çıkması büyük dikkat çekerken akıllara bu bir PR çalışması mı sorularını getirdi.

ALGI OPERASYONLARININ BİR NUMARALI İSMİ OLMUŞTU!

FOX TV Televizyonu Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal CHP'li isimlerin yalanlarını göz göre göre savunmuştu.

İşte FOX TV'nin bugüne kadar ürettiği yalan ve manipülatif haberlerin bazıları:

EMEKLİLERE KESİNTİ YALANI

FOX TV, yalanlarına her gün bir yenisini ekliyor. Özellikle Türkiye ekonomisini hedef alma eğilimindeki FOX TV, emeklilerin maaşından kesinti yapılacak yalanıyla da tepki çekmişti, SGK Fatih Portakal'ın kesinti iddialarını yalanlayarak maaşlarda herhangi bir kesintinin söz konusu olmadığını duyurmuştu.

AMERİKAN KANALI FOX'UN TÜRKİYE'DEKİ YAYIN ORGANI ÜLKEMİZİ SÖMÜRGECİ OLMAKLA SUÇLADI

Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, 6 Ocak 2020 tarihinde yayınlanan ana haber bülteninde, Libya'ya asker gönderdiği için Türkiye'yi emperyalist bir ülke olmakla suçladı ve Türkiye'nin Libya'ya girişteki tek amacının doğalgaz ve petrol olduğu iftirasında bulunarak, "Türkiye de bu duruma geldi ya. Emperyalistleri biz niçin eleştiriyoruz. İnsanların doğal kaynaklarını sömürüyorlar, onu yapıyorlar bunu yapıyorlar. Oraya gidiyorlar diye..." dedi. Türkiye, Libya'ya meşru hükümetin davetiyle gitmişti.

DEPREM ÜZERİNDEN YALAN HABER

FOX TV; deprem üzerinden bile yalan haber yayınladı. Fatih Portakal, 26 Eylül'de merkez üssü Silivri açıkları olan 5.8 büyüklüğünde depremin ardından, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun deprem çalışmalarına çağrılmadığı iddiasında bulundu. İstanbul Valiliği ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, iddiayı yalanladı ve İmamoğlu'nun AFAD toplantısına çağrıldığını açıkladı.

JANDARMAYA İFTİRA ATTI

Amerikalı FOX, jandarmaya, "HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'yı arkadan kelepçeledi" diye iftara attı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fatih Portakal'ın, Adnan Selçuk Mızraklı'ya arkadan kelepçe takıldığına yönelik iddiaları fotoğraflarla yalanlandı.