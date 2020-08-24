Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim öğretim dönemi MEB takvim okullar ne zaman açılır?

Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim öğretim dönemi MEB takvimi merak ediliyor. Okulların ne zaman açılacağı öğrenciler ve velilerin merak ettiği konuların başında geliyor. Bakan Selçuk açıkladığı MEB takviminde; ilk olarak ilkokul birinci sınıfların okula gideceğini ve sonrasında diğer sınıfların çağrılacağını söyledi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim-öğretim yılının 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacağını, yüz yüze eğitime 21 Eylül'den itibaren aşamalı ve seyreltilmiş şekilde geçileceğini bildirdi.