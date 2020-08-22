Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.08.2020 11:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.08.2020 12:15
    ABONE OL

    Son dakika: AK Parti'den muhalefete tepkisi: Milletimizin sevinciyle sevinemeyenler var

    Son dakika haberine göre, AK Parti Sözcüsü Çelik, "Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar ve milletimizin sevinciyle sevinemeyenler var. Onlara da ülkemizin başarısıyla gururlanma ve milletimizin sevinciyle sevinme duygusu “nasip” olmasını diliyoruz. Milletimiz varolsun. Ülkemizin yolu hep açık olsun" dedi.

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar ve milletimizin sevinciyle sevinemeyenler var. Onlara da ülkemizin başarısıyla gururlanma ve milletimizin sevinciyle sevinme duygusu "nasip" olmasını diliyoruz. Milletimiz varolsun. Ülkemizin yolu hep açık olsun.






    Ayrıntılar geliyor...

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: AK Parti'den muhalefete doğal gaz tepkisi: Milletimizin sevinciyle sevinemeyenler var
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri