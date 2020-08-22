AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar ve milletimizin sevinciyle sevinemeyenler var. Onlara da ülkemizin başarısıyla gururlanma ve milletimizin sevinciyle sevinme duygusu "nasip" olmasını diliyoruz. Milletimiz varolsun. Ülkemizin yolu hep açık olsun.

Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar ve milletimizin sevinciyle sevinemeyenler var.



Onlara da ülkemizin başarısıyla gururlanma ve milletimizin sevinciyle sevinme duygusu "nasip" olmasını diliyoruz.



Milletimiz varolsun. Ülkemizin yolu hep açık olsun. — Ömer Çelik (@omerrcelik) August 22, 2020

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