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    • 23.08.2020 01:26
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    Son dakika... Valisi Enver Ünlü: 1 kişi kayıp 1 kişi de yaşamını yitirdi

    Son dakika haberi...’da etkili olan felaketine neden oldu. konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bir vatandaşımız kayıp. Taşkın sebebiyle Espiye'de bir vefatımız var. Bir de üzerine duvar devrilen yaşlı teyzemiz yaralı” dedi.

    1 kişi kayıp 1 kişi de yaşamını yitirdi

    Son dakika haberi...'da etkili olan felaketine neden oldu. konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bir vatandaşımız kayıp. Taşkın sebebiyle Espiye'de bir vefatımız var. Bir de üzerine duvar devrilen yaşlı teyzemiz yaralı" dedi.

    AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ
    İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), Giresun'da aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel ve su baskınlarına ekiplerin ilk dakikadan itibaren müdahale ettiğini bildirdi.

    AFAD'tan yapılan açıklamada, Giresun'da aşırı yağış sonucu su baskınlarının meydana geldiği hatırlatıldı.

    Açıklamada, "Giresun'da aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel ve su baskınlarına ekiplerimiz ilk dakikadan itibaren müdahale etmektedir. Giresun'un yanı sıra çevre illerden de personel ve araçlar destek amacıyla bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

    Giresun'da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası Akkaya Deresi taşarken, ilçe merkezi göle döndü. Sel suları ilçe merkezinde önüne kattığı her şeyi götürürken, ilçe merkezindeki iş yerleri sular altında kaldı büyük maddi hasar oluştu.

    O anlar balkonlarındaki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde bir büfenin, kamyonetin ve otomobilin sel sularına kapılarak sürüklendiği gözlendi.

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    Haberler Güncel Son dakika... Giresun Valisi Enver Ünlü: 1 kişi kayıp 1 kişi de yaşamını yitirdi
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