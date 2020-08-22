İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da hasar tespit ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Soylu, toplantı sonrası açıklama yaptı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

- Dereli'de düğün salonunda 20 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir.



- Maalesef Tirebolu-Doğankent yolunun üzerinde Doğankent'e giderken bir jandarma aracımız, içerisinde 5 jandarmamızın bulunduğu araç 12. kilometresinde bir menfezde suların içerisine gömülü olarak kaldı.



- Şu anda Jandarma Bölge Komutanımız orada, arama kurtarma timlerimiz orada, aracı görüyorlar ama ulaşamıyorlar ve yine orada bir iş makinesi, ekskavatörde bir operatör de maalesef kayıp. Tirebolu-Doğankent yolunda şu anda 5 metrelik bir menfezin çökmesi ile menfezin üzerinden araçların geçmesi esnasında 5 jandarmamız, 1 de operatörümüzün kayıp olduğunu söyleyebilirim. Buradaki arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor.



"TÜM ARAMA KURTARMA EKİPLERİMİZ SEFERBER EDİLMİŞ DURUMDA"

- Tirebolu-Güce yolunda bir problem yok ama Güce'den sonra bugün yayladan dönen İl Genel Meclisi üyelerimizin de içerisinde bulunduğu toplam 20 kişilik, 8 kişisi bir noktada, diğerleri başka bir noktada olmak üzere şu anda onlar da mahsurlar ve onlara da ulaşılamıyor.



Toplam 12 kişi kayıp ihbarımız ve kayıp bilgimiz şu anda söz konusu. Şu anda bir vefat bilgisi veremiyorum, öyle bir bilgimiz yok ama kayıp bilgimiz var. Tüm arama kurtarma ekiplerimiz seferber edilmiş durumdadır. AFAD ekiplerimiz çevre illerden şu anda intikal halindeler. Jandarma arama kurtarma timleri hem Ankara'dan hem de Rize'den intikal halindeler.

- Yarın özellikle Çanakçı, Görele ve Doğankent'te 50 ila 100 kilogram yağmur bekleniyor, Meteorolojiden aldığımız bilgiler çerçevesinde.