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    • 23.08.2020 20:55
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    Son dakika: 23 Ağustos vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberleri... , ''nu paylaştı. Son 24 saatte 80 bin 302 yeni test yapıldı. Yapılan testlerde 1217 yeni hasta tespit edildi. 19 hastası ise hayatını kaybetti. Koca, paylaşımında "Bugün 80.000’den fazla yeni test yapıldı. 1.217 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor.Pnömoni oranı kontrol sınırında seyrediyor. Gücümüz tedbirlere uyumumuz kadar. Sonunda yenilen virüs olacak" dedi.

    Dünyayı kasıp kavuran yeni tip kabus olmaya devam ediyor. Aralık ayında 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs giderek tüm ülkelere yayıldı.

    Türkiye koronavirüse karşı ilk günden bu yana aldığı tedbirlerle dünyanın en çok takip edilen ülkesi oldu. , her fırsatta sosyal mesafe ve maskenin önemini hatırlattı.

    Her gün nı açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''nu paylaştı. Koca, paylaşımında "Bugün 80.000'den fazla yeni test yapıldı. 1.217 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor.Pnömoni oranı kontrol sınırında seyrediyor. Gücümüz tedbirlere uyumumuz kadar. Sonunda yenilen virüs olacak" dedi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Ağustos koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
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