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    • 23.08.2020 09:35
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    Cumhurbaşkanlığı'ndan 'daki sel felaketi sonrası flaş açıklama

    'da meydana gelen sel felaketinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı , "Devletimiz felaketin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber etmiştir" dedi.

    Cumhurbaşkanlığı'ndan sel felaketi sonrası flaş açıklama

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı , 'daki sel felaketinin yaralarını sarmak için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini açıkladı.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Giresun'da meydana gelen ve hepimizi derinden sarsan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kaybolan vatandaşlarımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Devletimiz felaketin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber etmiştir" dedi.

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