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    • 23.08.2020 19:40
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    'ta bulundu! Tam 60 milyon TL değerinde!

    'ta tarafından düzenlenen operasyonda bandıralı bir gemiye gizlenmiş 30 kilogram ele geçirildi. Piyasa değeri 60 milyon TL olan kokainle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

    Zonguldak'ta, Kolombiya bandıralı bir gemiye gizlenmiş 30 kilogram uyuşturucu ele geçiren operasyonda, yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekiplerince uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma kapsamında bir gemi takibe alındı.

    Kilimli ilçesine bağlı Muslu beldesinde termik santrale ait limana gelen gemiden şüphelenilmesi üzerine inceleme yapan ekipler, geminin alt bölümüne gizlenmiş uyuşturucu olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon düzenledi.

    Çok sayıda polis, dalgıç ve sahil güvenlik su altı ekibinin katıldığı operasyonda, geminin suda kalan alt kısmına gizlenmiş 30 kilogram uyuşturucu bulundu.

    Piyasa değeri 60 milyon TL olan kokainle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

    Polisin, geminin diğer bölümleriyle ilgili incelemelerini sürdürdüğü öğrenildi.
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    Haberler Güncel Zonguldak'ta bulundu! Tam 60 milyon TL değerinde!
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