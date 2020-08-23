Çok sayıda polis, dalgıç ve sahil güvenlik su altı ekibinin katıldığı operasyonda, geminin suda kalan alt kısmına gizlenmiş 30 kilogram uyuşturucu bulundu.

Piyasa değeri 60 milyon TL olan kokainle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.