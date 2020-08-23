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    • 23.08.2020 23:41
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    Çakarlı maganda ile ilgili flaş gelişme! Şehir eşkıyası suç makinası çıktı!

    Hadımköy’de trafikte tartıştığı sürücüyü önce bıçaklayan sonra sırra kadem basan 20 yaşındaki U. Avcılar’da polis tarafından yakalanmıştı. 'nde sorguya alınan şehir eşkıyasının 6 ayrı suçtan kaydının olduğu öğrenildi.

    Hadımköy'de trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakladıktan sonra kaçan şüpheli U. (20), Avcılar'da yakalandı.

    Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Ağustos'ta Hadımköy- Caddesi'nde yol verme tartışması sonucunda bir sürücüyü bıçakla yaralayarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Yapılan çalışmalar neticesinde, 6 suç kaydı bulunan Muhammed Enes U. Avcılar'da gözaltına alındı.

    SUÇ MAKİNASI ÇIKTI!
    'nde sorguya alınan şüphelinin 6 ayrı suçtan kaydının olduğu öğrenildi.

    Şüphelinin yarın saat 11.00'de Gayrettepe'deki Asayiş Şube'den çıkarılarak Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı çalışma sonucunda Muhammed Enes U.'nun kullandığı VIP araç 34 PML 55 plakalı çakarlı minibüs, ekiplerce Büyükçekmece'de bulunmuştu. (Sabah)

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