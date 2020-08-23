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    • 23.08.2020 18:07
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    Son dakika: 'deki çakarlı minibüsteki saldırgan yakalandı

    Son dakika haberi...'de önceki akşam saatlerinde çakarlı minibüs sürücüsünün, bıçakladığı görüntüler büyük tepki çekmişti. Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalar yaptı. Çalışmaların ardından Muahammed Esen U. Avcılar'da tespit edilen adreste yakalanarak gözaltına alındı.

    Hadımköy'deki çakarlı minibüsteki saldırgan yakalandı

    Son dakika haberi...'de çakarlı aracıyla sürücüsünü bıçaklayan saldırgan Avcılar'da yakalandı.

    TARTIŞTIĞI KİŞİYİ 5 YERİNDEN BIÇAKLAMIŞTI
    Hadımköy'de önceki akşam saatlerinde çakarlı minibüs sürücüsünün, trafikte tartıştığı aracın önünü kesip bıçakladığı görüntüler büyük tepki çekmişti. İddiaya göre, 34 PML 55 plakalı çakarlı minibüsün sürücüsü U., seyir halindeyken yol verme tartışması yaşadığı 'ın önünü kesti. Minibüsünde çakar bulunan Muhammed Enes U. ile Aras arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında önü kesilen Dadaş Aras, cep telefonu ile yaşananları ve araçta bulunan çakarı kaydetmeye başladı. Aras'ın görüntüleri çektiği sırada Muhammed Enes U.'nun küfürler ettiği ve tehditler savurduğu duyuldu. Bir süre sonra telefon kaydı son bulurken saldırganın, Dadaş Aras'ı 5 yerinden bıçakladığı öğrenildi. Saldırganın 6 ayrı suçtan kaydı olduğu ve hakkında yakalama kararı verilip yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğünün başlattığı çalışma sonucunda ekipler 34 PML 55 plakalı çakarlı minibüsü Büyükçekmece'de bulundu. Minibüs çekiciyle emniyet müdürlüğü otoparkına götürüldü.

    AVCILAR'DA YAKALANDI
    Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalar yaptı. Çalışmaların ardından Muahammed Esen U. Avcılar'da tespit edilen adreste yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete getirilerek sorguya alınan şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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