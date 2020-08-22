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    • 22.08.2020 22:07
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    'deki terk edilmiş olarak bulundu

    'de çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı aracın önünü kesip sürücüsünü bıçaklayan salgırganı arama çalışmaları devam ediyor. Saldırganın kullandığı 'de bulundu.

    'de dün akşam saatlerinde sürücüsünün, trafikte tartıştığı aracın önünü kesip bıçakladığı görüntüler büyük tepki çekmişti.

    İddiaya göre 34 PML 55 plakalı çakarlı minibüsün sürücüsü M.E.U, seyir halindeyken yol verme tartışması yaşadığı 'ın önünü kesti. Minibüsünde çakar bulunan M.E.U. ile Aras arasında tartışma çıktı.

    KÜFÜR EDİP TEHDİTLER SAVURMUŞTU
    Tartışma sırasında önü kesilen Dadaş Aras, cep telefonu ile yaşananları ve araçta bulunan çakarı kaydetmeye başladı. Aras'ın görüntüleri çektiği sırada M.E.U.'nun küfürler ettiği ve tehditler savurduğu duyuldu.

    Bir süre sonra telefon kaydı son bulurken saldırganın, Dadaş Aras'ı 5 yerinden bıçakladığı öğrenildi. Saldırganın 6 ayrı suçtan kaydı olduğu ve hakkında yakalama kararı verilip yurt dışına çıkış yasağı konuldu.


    O MİNİBÜS BULUNDU
    İstanbul Emniyet Müdürlüğünün başlattığı çalışma sonucunda ekipler 34 PML 55 plakalı çakarlı minibüsü 'de bulundu.

    Minibüs çekiciyle emniyet müdürlüğü otoparkına götürüldü .Polisin saldırganı yakalamak için çalışmaları sürüyor.

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