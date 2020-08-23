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    • 23.08.2020 10:34
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    Bakan Pakdemirli sel bölgesinden uyardı! "Akşama kadar sürecek"

    'da yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye giden Tarım ve Orman Bakanı , bölgedeki yağışların özellikle Trabzon, Rize ve Artvin'de bugün akşam saatlerine kadar süreceğini açıkladı.

    Bakan Pakdemirli sel bölgesinden uyardı

    Tarım ve Orman Bakanı , 'da dün 16.00-21.00 saatlerinde şiddetlenen yağışın 5 saatlik periyotta yer yer metrekare başına 100 kilogramı aştığını, bölgedeki yağışların Trabzon, Rize ve Artvin'de akşama kadar sürmesini beklediklerini açıkladı.

    Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Giresun'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Arama- kurtarma faaliyetleri için tüm ekiplerin seferber durumda olduğunu belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

    "Bölgedeki gelişmeleri ilgili birimlerimizle yakından takip ediyoruz. Giresun'da dün sabah saatlerinden itibaren görülen gök gürültülü sağanak, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde etkili oldu. 16.00-21.00 aralığında şiddetlenen yağış 5 saatlik periyotta yer yer metrekare başına 100 kilogramı aşmıştır. Bölgedeki yağışların Trabzon, Rize ve Artvin'de pazar akşamına kadar sürmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın, üreticilerimizin daha tedbirli olması ve hassasiyet göstermesi özellikle önem arz ediyor."

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