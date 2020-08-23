Zehir tacirlerine 81 ilde şok! Eş zamanlı başlatıldı

Uyuşturucu ile mücadelenin en temel dayanağı olan Anayasanın 58. Maddesinde "Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır." hükmü gereğince çıkarılan kanun, yönetmelik ve sair mevzuat doğrultusunda uyuşturucu ile mücadelenin yasal çerçevesi ve şekli belirlendi.

Bu doğrultuda, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca ortaklaşa 22 Ağustos 2020 Cumartesi günü, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımının önlenmesi ve bu suçtan aranan şahısların yakalanabilmesi amacıyla "Türkiye Geneli Narkotik Uygulaması" gerçekleştirildi.