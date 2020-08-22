22 Ağustos korona tablosu hakkında Sağlık Bakanlığı ya da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama yapılıp yapılmadığı milyonlar tarafından merak ediliyor. Dün açıklanan tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 1203 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 255 bin 723, can kaybı 6 bin 80 oldu. Peki, koronavirüs vaka, ölüm, iyileşen sayısı kaç oldu?

KORONAVİRÜS VAKA, ÖLÜM, İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 Ağustos vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.