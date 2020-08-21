Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün vereceği müjde hem dünyada hem Türkiye'de heyecan uyandırdı. Yurdun dört bir yanındaki halkın gündemi bu oldu. Müjde konusunda tahminler, doğal gaz veya petrol bulunduğu konusunda yoğunlaştı.



HAZIMSIZLAR HAREKETE GEÇTİ

Türkiye'nin doğal gaz veya petrol bulma ihtimali, CHP yanlısı, Biden beslemesi medyada ve sözde profesörlerde hazımsızlık yarattı. Birçok kanal, gazete ve kronik muhalif, petrol ve doğal gaz alanındaki çalışmaları gölgelemek için olumsuz algı yaratacak açıklamalar yapmaya başladı.





"TÜRKİYE'Yİ ZENGİN ETMEZ"

CHP yanlısı haberleriyle bilinen T24, hazımsızlığını "Karadeniz'deki doğal gazla ilgili 5 gerçek: Türkiye'yi zengin etmez, 6-7 yıldan önce çıkmaz" haberiyle gözler önüne serdi.

Haberde Türkiye'nin potansiyel başarısı ve Başkan Erdoğan'ın vereceği müjde gölgelenmek için "Aceleci hüküm vermeden önce sormamız gereken bazı sorular var" ifadesiyle olumsuz algı yapılmaya çalışıldı.







"ERDOĞAN İSTİFA EDERSE DOLAR 5 TL OLUR"

Tele1 ekranlarında konuşan bir başka hasımsız Prof. Dr. Gökhan Çapoğlu: 'Erdoğan istifa ederse dolar 5 TL olur, ortaçağ karanlığından cumhuriyet aydınlığına kavuşuruz' ifadelerini kullandı.







KAFTANCIOĞLU ÜZGÜN!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak, ''Adalete susayan ülkemde #BenimİçinMüjde kuvvetler ayrılığına dayalı güçlü parlamenter sistemdir'' dedi.





DEMİRTAŞ KELİME OYUNU YAPTI

Enerji rezervini küçümseyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Dünyanın en büyük enerji rezervlerine sahip olan Venezuela'da, bir bidon petrol, bir tane damak çikolata bile etmiyor..." sözlerini sarf etti.

NEVŞİN MENGÜ ENERJİ KEŞİFLERİNİ AKLINCA KÜÇÜMSEDİ

Nevşin Mengü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk yerli güneş paneli fabrikası açılışında dile getirdiği "İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum" sözlerine ilişkin yaptığı açıklamasında nefretini bir kere daha kustu. Mengü, Başkan Erdoğan'ın enerji kaynaklarına yönelik olduğu düşünülen sözlerine ilişkin "astarı yüzünden pahalı olmasın" diyerek eleştirdi.



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