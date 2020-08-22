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    • 22.08.2020 15:49
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    Son dakika: 'da polis merkezine saldıran terör örgütü üyesi yakalandı

    Son dakika haberine göre, Kanarya'daki polis merkezine saldıran terör örgütü üyesi yakalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise şüphelinin polis merkezine saldırdıktan sonra koşarak uzaklaştığı görülüyor.

    Polis merkezine saldıran PKK'lı yakalandı

    Kanarya'daki polis merkezine saldıran terör örgütü üyesi yakalandı.

    Küçükçekmece'deki Kanarya Polis Merkezi Amirliği'ne 15 Ağustos'ta el yapımı patlayıcı ile saldırılmasının ardından Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin M.A. olduğu belirlenmesi üzerine emniyet ekipleri operasyon düzenledi. Şüpheli çalıştığı işyerinde Küçükçekmece Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.




    PKK terör örgütü üyesi olduğu belirtilen şüphelinin evinde yapılan aramalarda şüpheliye ait dijital malzemeler ve örgütsel içerikli dokümanlar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise şüphelinin polis merkezine saldırdıktan sonra koşarak uzaklaştığı görülüyor.

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