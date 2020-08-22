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    • 22.08.2020 14:50
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    Son dakika: 'da sağlıkçılara saldıran şüpheli şahıs gözaltına alındı

    Son dakika haberine göre 'da ekipleri, müdahale etmek için gittikleri hasta yakınının saldırısına uğradı. , hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı.

    Sağlıkçılara saldıran şüpheli hakkında flaş gelişme!

    Merkez Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yaşlı bir kadının rahatsızlandığı ihbarını alan ekipleri olay yerine gitti.

    Sağlık ekipleri, ilk yardım müdahalesinde bulunmak istedikleri kadının yakını olduğu iddia adilen kişinin saldırısına uğradı.

    Sağlık görevlilerinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırgan M.Ş.D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Valisi Abdullah Erin, hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı.

    Erin açıklamasında şunları kaydetti:

    "Kovid-19 ile mücadele kapsamında fedakarca çalışan 112 ekibimize yönelik gerçekleştirilen saldırıyı esefle kınıyorum. Faili gözaltına alınarak adli soruşturma başlatılan olay ile ilgili gelişmeler, valiliğimiz ve adli makamlarca yakından takip edilmektedir."

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    Haberler Güncel Son dakika: Şanlıurfa'da sağlıkçılara saldıran şüpheli şahıs gözaltına alındı
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