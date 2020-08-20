Yunan medyası gibi davranan Cumhuriyet'in Oruç Reis hazımsızlığı

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Mısır, Türkiye'yi ana karasına hapsetme planları peşinde koşarken, Türkiye bu plana Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerini sürdürerek yanıt veriyor.





Yunanistan ile Mısır, uluslararası hukukun hakkaniyete ve eşitliğe dayalı paylaşım prensiplerini ihlal ederek imzaladığı anlaşmayla Yunan ana karasından Kuzey Afrika'ya uzanan bir deniz yetki alanı kurup Türkiye'yi Anadolu yarımadasına hapsetmek istediğini gösterdi.

Bunun üzerine Antalya açıklarından demir alan Oruç Reis, hedeflenen alana intikal ederek çalışmalarına yeniden başladı.

Türkiye tarafından ruhsat verilen geminin faaliyet alanı, Yunanistan'ın GKRY ile birleştirmek istediği sözde deniz yetki alanını da içine alacak şekilde düzenlendi.

Böylece Türkiye, Yunan-Rum planlarının hükümsüz olduğunu, Anadolu yarımadasını kuşatmayı hedefleyen sözde birleştirilmiş deniz yetki alanlarının geçersizliğini sahada da gösteriyor.





CUMHURİYET YUNAN MEDYASI GİBİ DAVRANIYOR

Türkiye bölgede gücünü ve etkisini artırdıkça bir Yunan medyasından bir de içimizdeki Yunan artıklarından ses geliyor. Ülkemizin her türlü yerli ve milli adımını provoke etme peşine düşen Cumhuriyet, son olarak Oruç Reis hakkında olumsuz algı yaratma ve çalışmalarına gölge düşürme amaçlı bir habere imza attı.



Gazetede yer alan haberde Mustafa Çakır, "Oruç Reis de yasayı deldi" başlıklı bir haberle araştırma gemimizi hedef aldı. Haberde "Akdeniz'de tarama yapan gemi için yapılacak 'hizmet alımı' Kamu İhale Yasası'na tabi olmayacak." iddiasına yer verildi.







"MÜJDE" HAZIMSIZLIĞI MI?

Cumhuriyet'in bu hazımsızlık kokan haberi, Başkan Erdoğan'ın dün yaptığı "müjde" açıklamasını akıllara getirdi.

Erdoğan dün katıldığı açılışta cuma günü çok önemli bir müjde vereceğini açıklamış ve "Cuma günü, Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyorum" demişti.







Başkan Erdoğan'ın cuma günü açıklayacağını söylediği 'müjde' büyük yankı bulmuş ve çeşitli tahminlere yol açmıştı. Kimileri Türkiye'nin altın madeni keşfettiğini, kimileri de gaz veya petrol bulduğunu yazmıştı.



TAKVİM.COM.TR/ÖZEL

