Öğretmen seminerleri ne zaman başlıyor? Seminerler online mı yüz yüze mi? Katılım zorunlu mu?

Bu süreçte idari izinli sayılanlar görevlerini fiilen yerine gelirmiş sayılacak; mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacaktır. Bu kapsamda bulunan personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetlerine ihtiyaç duyulanlar, çağrıldıkları anda görevlerine dönecektir.

Diğer taraftan Bakanlığımız personelinin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile araçlarının dezenfekte işlemlerinin yapılması hususunda bütün birimler gerekli tedbirleri alacaktır.'' denilmiştir.

29 Mayıs 2020 Tarihli ve 31139 Sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer'de yayınlanan COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler ile İlgili 2020/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde ''COVID-19 salgını ile mücadele amacıyla yürürlüğe konulan 13 Mart 2020 tarihli ve 31067 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ''Kamu Görevlilerinin Yurt Dışına Çıkış İzni'' konulu 2020/2 sayılı Genelge ile 22 Mart 2020 tarihli ve 31076 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ''COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler'' konulu 2020/4 Sayılı Genelge 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

Ancak çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacaktır. İdari izinli sayılanlar bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak; bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacaktır. Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine döneceklerdir.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması hususunda gerekli tedbirler alınacaktır.'' denilmiştir.