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    • 21.08.2020 13:20
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    ! su nasıl yapılır? Sınav ne zaman?

    21 Ağustos yani bugün itibariyle açıldı. Binlerce iki yıllık mezunu aday KPSS önlisans sınavına girebilmek için başvurularını yapmaya başladı. Peki ne zamana kadar devam edecek? su nasıl yapılır? Adaylar bir yandan da KPSS önlisans sınavının 2020 yılında hangi tarihte gerçekleşeceğini merak ediyor ve araştırıyor. İşte ayrıntılar…

    KPSS önlisans başvuru ekranı! KPSS önlisans başvurusu nasıl yapılır? Sınav ne zaman?

    ÖSYM, KPSS önlisans başvuru ekranını adayların erişimine açtı. KPSS önlisans sınavında ter dökecek olan, memur olma hayaliyle yanıp tutuşan adaylar başvuruların nereden ve nasıl yapılacağını araştırıyor. Kamu kuruluşlarında kariyer planları kuran adayların katılacağı KPSS önlisans başvurusunun nasıl yapıldığına dair bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. İşte merak edilenler…

    KPSS ÖNLİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    KPSS Önlisans başvuruları ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra yapılabilecek. Sistemde Fotoğraf geçerlilik süresi dolmayan adaylar bu işlemi gerçekleştirebilecekken sistemde geçerlilik süresi dolan adaylar ise ÖSYM büroları aracılığı ile başvuru işlemlerini yapabilecek

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    HES KODU ZORUNLU!

    Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların ,sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

    2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

    2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020
    2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020
    2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020
    2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020
    2020 EKPSS: 11 Ekim 2020
    2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020
    2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020
    2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020

    KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPPS) NEDİR?

    KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak personelin belirlenmesi amacıyla yapılan sınavların tümüdür. KPSS içerisindeki sınavlar ise adayların mezun olduğu bölüm ve atanacağı kadrolara göre değişiklik göstermektedir. KPSS ile alım yapılan kadrolar A ve B gurubu olmak üzere ikiye ayrılır.

    Sınavın türüne göre lise, ön lisans veya lisans mezunları girebilmektedir. Sınava sınavın geçerliliği süresi içinde mezun olacak öğrenciler de katılabilmektedir.
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    Haberler Güncel KPSS önlisans başvuru ekranı! KPSS önlisans başvurusu nasıl yapılır? Sınav ne zaman?
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