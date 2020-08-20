Başkan Erdoğan dün katıldığı açılışta cuma günü çok önemli bir müjde vereceğini açıkladı ve "Cuma günü, Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyorum" dedi.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Başakn Erdoğan'ın açıkladığı 'müjde'yle ilgili şöyle konuştu. Albayrak, "Önümüzdeki günlerde daha güzel haberlerle Türkiye inşallah daha mutlu ve güçlü şekilde geleceğe uyanacak." dedi.







FATİH İLK BÜYÜK FETHİNİ Mİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Sabah Gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, bugünkü köşesinde konuya ilişkin bir ipucu paylaştı.





Müderrisoğlu'nun yazısının ilgili kısmı şöyle:



Enerjide, enerji teknolojilerinde, ekonominin bütününde dışa bağımlılığı azaltma ve ihracata dayalı yerli üretimi esas alan politikaları ile bu sürece büyük emek veren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, "Tarlada izi olmayanın hasatta sözü olmaz" hatırlatmasını dikkatle not ettik. Bunun yanına da Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in, "Kaynak bizimse teknoloji de bizim olmalı" iddiasını ekledik.





Ve tabii ki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan...



Kovid-19 şartlarında bile ekonomiyi büyütme çabasından vazgeçmeyen devlet adamı!

"Bize düşen, karamsarlık aşılayan muhalefete rağmen üretime devam etmektir" vurgusu!

"CHP zihniyeti; siyasette vesayete, ekonomide ithalata ve IMF'ye teslim olmaktır" tespiti...



Nihayet, merak uyandıran müjdesi... İnsan düşünmeden edemiyor. Acaba, Fatih sondaj gemisi, ilk büyük fethini mi gerçekleştirdi?



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