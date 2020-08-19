Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde "Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni"nde konuştu.
Erdoğan, yaptığı açıklamada büyük bir müjdenin haberini vererek "Cuma günü milletimize büyük bir müjde vereceğiz. Bu müjdeyle Türkiye'de yeni bir dönem açılacak" dedi.
"AÇIKLARSAM HEYECANI KAYBOLUR"
Önümüzdeki cuma günü bir müjde vereceğini ve Türkiye'nin yeni bir döneme gireceğini söyleyen Erdoğan, "Cuma günü inşallah milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı düşünüyorum.
Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm ülkemize vermek suretiyle yeni bir dönemin açılacağına da inanıyorum. Açıklarsam heyecanı kaybolur. Şimdi açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
DOĞAL GAZ MI? PETROL MÜ? AŞI MI?
Başkan Erdoğan'ın müjde açıklaması sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medyada kullanıcıların öne çıkan tahminleri doğal gaz, petrol ve aşı üzerinde yoğunlaştı.
BAKAN ALBAYRAK: EKSEN DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ BİR HABER
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Erdoğan'ın Cuma günü açıklayacağı müjde için "Türkiye'de gerçekten eksen değişikliği için önemli bir haber olacak" ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise twitter hesabından "Cuma gününü iple çekiyoruz" paylaşımı yaptı.