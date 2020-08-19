



"AÇIKLARSAM HEYECANI KAYBOLUR"

Önümüzdeki cuma günü bir müjde vereceğini ve Türkiye'nin yeni bir döneme gireceğini söyleyen Erdoğan, "Cuma günü inşallah milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı düşünüyorum.







Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm ülkemize vermek suretiyle yeni bir dönemin açılacağına da inanıyorum. Açıklarsam heyecanı kaybolur. Şimdi açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.