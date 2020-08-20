YÖK açıkladı mı? Üniversiteler ne zaman açılacak? Ön lisans lisans üniversiteler yüz yüze mi olacak?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Ön lisans lisans üniversiteler yüz yüze mi olacak? Üniversiteler online mı olacak? 2020 – 2021 eğitim öğretim dönemi için heyecan başlıyor. İlkokul ve ortaokulların ne zaman açılacağı kesinleşirken, üniversitelerin durumu da merak ediliyor. Okuduğu şehre ne zaman gideceğini merak eden öğrenciler, üniversiteler ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, üniversitelerde eğitim nasıl olacak?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin ne zaman açılacağına ilişkin henüz kesinleşmiş bir açıklama bulunmuyor. Ancak Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversitelerin eğitim takvimlerini 1 Ekim 2020 ve sonrasında başlayacak şekilde planlamasını istediklerini belirtti. Bu açıklamanın ardından üniversitelerin Ekim ayından önce başlamayacağı netleşti.