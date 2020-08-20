Son dakika: Başkan Erdoğan'ın 'müjde'yi açıklayacağı saat belli oldu!

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan'ın, yarın saat 15.00'da açıklama yapacağı öğrenildi.
"CUMA GÜNÜ MÜJDE VERECEĞİZ"
İlk Yerli Güneş Paneli Fabrikası Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan şunları söyledi:
"İnşallah cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Biz de bu müjdenin hayalleri, rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Açıklarsam bu işi heyecanı kaybolur, onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum"
DOĞALGAZ MI?
Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'deki faaliyetler hakkında konuşurken müjde olduğunu söylemesi, akıllara doğal gaz mı bulundu sorusunu getirdi. Doğu Akdeniz'de Türkiye düşmanlarını çıldırtan faaliyetlere imza atan Türkiye, sondaj gemileriyle doğal gaz aramasını halen gerçekleştiriyor. Erdoğan'ın Cuma günü duyuracağı müjdenin, sondaj çalışmaları sonrasında doğal gaz bulunduğu bilgisi olma ihtimali konuşulmaya başlandı.
KORONAVİRÜS AŞISI MI?
Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'den önce koronavirüs salgınına ilişkin konuşması da dikkatlerden kaçmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs vakalarının artmasına rağmen halen kontrol altında olduğunu söyledi. Bununla birlikte, Erdoğan'ın Cuma günü açıklanacağını duyurduğu müjdenin koronavirüs aşısı olabileceği de iddia ediliyor.
YERLİ OTOMOBİL Mİ?
Erdoğan'ın teknolojik bir yatırımın töreninde söz konusu açıklamayı yapması, yerli otomobil ile ilgili bir konu olabileceği fikrini de akıllara getirdi. Yeri otomobilin fiyatının açıklanabileceği veya üretimine ilişkin birtakım müdelerin duyurulabileceği de ifade ediliyor.