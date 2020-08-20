Son dakika: Başkan Erdoğan'ın 'müjde'yi açıklayacağı saat belli oldu!

"CUMA GÜNÜ MÜJDE VERECEĞİZ"

İlk Yerli Güneş Paneli Fabrikası Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan şunları söyledi:

"İnşallah cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Biz de bu müjdenin hayalleri, rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Açıklarsam bu işi heyecanı kaybolur, onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum"