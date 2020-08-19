Piyasalar, Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararına odaklanırken, Başkan Erdoğan'ın "cuma günü müjde vereceğim" açıklaması farklı bir beklenti daha yarattı. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Dolar/TL 7,31 seviyelerine inerken, borsada yukarı yönlü hareketlilik arttı.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde "Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni"nde konuşan Başkan Erdoğan, cuma günü verecekleri müjde ile Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını söyledi. Erdoğan, "İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Ve şu anda bu müjdenin biz de hayalleri, rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum" dedi.





PİYASALAR HEYECANLA KARŞILADI

Erdoğan'ın açıklaması sonrası BIST yüzde 2'yi aşan primle 1,115 seviyesine yükseldi. Dolar/TL ise 7,30'lara kadar gevşedi.