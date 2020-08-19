Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 19.08.2020 17:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.08.2020 17:19
    ABONE OL

    : Ekonomi piyasalarına "müjde" dopingi! Erdoğan'ın açıklaması sonrası geriledi yükseldi!

    haebri... Başkan Erdoğan'ın "cuma günü müjde vereceğim" açıklamaları sonrası, da hareketlilik arttı. BIST yüzde 2'yi aşan primle 1,115 seviyesine yükseldi. /TL ise 7,30'lara kadar gevşedi.

    Dolar geriledi borsa yükseldi!

    Piyasalar, Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararına odaklanırken, Başkan Erdoğan'ın "cuma günü müjde vereceğim" açıklaması farklı bir beklenti daha yarattı. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası /TL 7,31 seviyelerine inerken, da yukarı yönlü hareketlilik arttı.

    Başkent 'nde "Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni"nde konuşan Başkan Erdoğan, cuma günü verecekleri müjde ile 'de yeni bir dönemin açılacağını söyledi. Erdoğan, "İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Ve şu anda bu müjdenin biz de hayalleri, rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum" dedi.



    PİYASALAR HEYECANLA KARŞILADI
    Erdoğan'ın açıklaması sonrası BIST yüzde 2'yi aşan primle 1,115 seviyesine yükseldi. Dolar/TL ise 7,30'lara kadar gevşedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Son dakika: Ekonomi piyasalarına "müjde" dopingi! Erdoğan'ın açıklaması sonrası dolar geriledi borsa yükseldi!
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri