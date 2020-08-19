"Başsavcılık makamına yeni taleplerimizi sunacağız. Dosyada bir kısıtlama kararı var. Kısıtlama kararına biz mağdur aile Vekili olarak destekliyoruz. Çünkü biz olaya ilişkin başkaca faillerin olduğu kanaatindeyiz.

Cinayetin işleyiş şekli, şüphelinin sonrasında soğuk kanlı, planlı, senkronize hareketleri yani telefonu başka bir yerden baz ve sinyal kaydı versin diye bir çaba içerisine girmesi, telefonu 3 parçaya ayırıp değişik yerlerde bırakması, önce odunla yakmaya çalışıp sonra beton döküp akabinde bir palet yardımıyla dereye maktulün cesedini atmak gibi planlı, programlı, soğuk kanlı bir cinayet süreci var.