Muharrem ayı nedir? Muharrem orucu kaç gün ve nasıl tutulur?

Muharrem orucu kaç gün tutulur? Muharrem orucu nasıl tutulur? Muharrem ayı nedir? Oruç tutulup aşure dağıtılan Muharrem ayında ibadetlerini yerine getirmek isteyenler Muharrem orucunu nasıl tutabileceğini araştırılıyor. Hicri takvime göre yılın birinci ayı olan Muharrem ayında, Muharrem matemi aşure geleneği ile biter.
MUHARREM AYI NEDİR?
Muharrem ayı Kuran-ı Kerim'de kutsal ve önemli görülen 4 aydan biridir. Muharrem, Kuran-ı Kerim'de ay ismi olarak geçmese bile saldırıya uğrama durumu hariç savaşın haram kılındığı aylardan bahsederek bu aylarda savaştan uzak durulması gerektiğinden bahsetmektedir. Peygamber Efendimiz (s.a.s) Muharrem ayı için Allah'ın ayı olduğu, Ramazan ayı dışında oruç tutmanın en faziletli ay olduğunu belirtmektedir. Özellikle Muharrem ayının ilk 10 gününü oruç tutarak geçirmenin çok sevap olduğu aktarılmaktadır.
MUHARREM ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?
Muharrem ayının onuncu günü pek çok önemli olayların gerçekleştiği aşure idrak edilmektedir. Aşure günü sadece İslam dinine özgü bir gelenek, ibadet olmadığı peygamberler tarihi incelendiğinde de fark edilmektedir. İslamiyet öncesi kabilelerde aşure gününe ehemmiyet verildiği ve o gün kendi dinlerine göre ibadet ve oruçla geçirildiği aktarılmaktadır. Hz. Muhammed (s.a.s), Muharrem ayının ilk 10 günü oruç tutamayanların 9-10-11. günlerinde oruç tutmalarını önermektedir.
MUHARREM AYI FAZİLETİ NEDİR?
Muharrem ayı Peygamberimiz (s.a.v) tarafından Şehrullah (Allahın Ayı) olarak tanımlanmış, Cenabı Allahın ilahi bereket ve feyzinin, Rabbani ihsan ve kereminin bol bol müminlere ihsan edildiği mübarek bir aydır.
Hicret, Muharrem ve Aşura "Sevgili peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicretinin gerçekleştiği ve rahmet peygamberinin "Allah'ın ayı" olarak nitelendirdiği Muharrem ayı süresince idrak edilecek. Peygamber Efendimiz (sav), Muharrem ayının faziletlerine işaret etmiş, Muharrem ayında tutulan orucun Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç olduğunu belirterek ashabına aşure gününde bir gün öncesi veya sonrası ile birlikte oruç tutmayı tavsiye etmiştir.
Hz. Peygamber Aşûre günü oruç tutmayı teşvik etmiş ve "Aşûre günün orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah'tan umarım" buyurmuştur. Peygamberimiz, hadiste "Aşûra günü'nde tutulan orucun, bir yıl önce işlenen hata ve günahların bağışlanmasına vesile olacağı müjdelenmiştir." Ancak, Hz. Peygamberin bildirdiğine göre yalnızca Aşûra günü değil, Muharremin 9, 10 ve 11. günlerinde oruç tutulması tavsiye edilmiştir.
AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?
Aşûre günü oruç tutmanın faziletine ilişkin sahih hadisler bulunmasına karşılık, o günde hububat karşımı aş (aşûre) pişirmek, sadaka vermek, mescitleri ziyaret etmek ve kurban kesmek gibi fiiller hakkında sahih habere rastlanmamaktadır. Bununla birlikte, Müslüman Türklerin dînî halk geleneğinde önemli bir yer tutan aşûre, aynı zamanda Muharremin onuncu günü başlamak üzere, daha sonraki günlerde de özel merasimle pişirilip dağıtılan tatlıya isim olmuş ve sosyal dayanışmaya önemli katkılarda bulunmuştur. Çok eskiden beri devam eden aşûre aşı, Osmanlılar döneminde sarayda da pişirilmiş, "aşûre testisi" adı verilen özel kaplarla da saray dairelerine ve halka birkaç gün süreyle dağıtılmıştır.
MUHARREM AYI İBADETLERİ NELERDİR?
Peygamber Efendimiz (s.a.s), Muharrem ayının kıymetinden bahsederek bu ay içinde Allah'ın rızasını kazanmak için mümkün mertebe ibadetle geçirilmesini önerir. Nefsi yenmek, terbiye etmek için ve Allah'a yakınlaşmak için oruç tutulmasını ve namazlara dikkat edilmesi gerekliliği din alimleri tarafından vurgulanmaktadır.
Muharrem ayında imkanı olan kişilerin ilk 10 oruç tutması, imkanı olmayan kişilerin ise aşure günü arifesi, aşure günü ve aşure günü sonrası oruç tutulması önerilmektedir. Muharrem ayının ilk 10 gününün oruçla geçirilmesinin yanında namazlara da dikkat edilmelidir. Özellikle farz olan 5 vakit namazı kazaya bırakılmaması gerekir. Bunun yanında geçmiş namazların kazasının yapılması, tövbe edilmesi yapılması tavsiye edilen ibadetlerdendir.