Muharrem ayı nedir? Muharrem orucu kaç gün ve nasıl tutulur?

Muharrem orucu kaç gün tutulur? Muharrem orucu nasıl tutulur? Muharrem ayı nedir? Oruç tutulup aşure dağıtılan Muharrem ayında ibadetlerini yerine getirmek isteyenler Muharrem orucunu nasıl tutabileceğini araştırılıyor. Hicri takvime göre yılın birinci ayı olan Muharrem ayında, Muharrem matemi aşure geleneği ile biter.

MUHARREM AYI NEDİR?

Muharrem ayı Kuran-ı Kerim'de kutsal ve önemli görülen 4 aydan biridir. Muharrem, Kuran-ı Kerim'de ay ismi olarak geçmese bile saldırıya uğrama durumu hariç savaşın haram kılındığı aylardan bahsederek bu aylarda savaştan uzak durulması gerektiğinden bahsetmektedir. Peygamber Efendimiz (s.a.s) Muharrem ayı için Allah'ın ayı olduğu, Ramazan ayı dışında oruç tutmanın en faziletli ay olduğunu belirtmektedir. Özellikle Muharrem ayının ilk 10 gününü oruç tutarak geçirmenin çok sevap olduğu aktarılmaktadır.