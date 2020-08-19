Muharrem ayı ibadetleri nelerdir? Muharrem ayında okunacak dualar hangileri?

* Çoluk çocuğunu sevindirmeli! Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) buyuruldu. (Beyhekî)

* Gusletmeli. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir'a) [Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir. Bunlara riayet etmeyen kimse, Aşure günü, bir değil, defalarca gusletse, günahları affolmaz.]

* İlim öğrenmeli! Hadis-i şerifte, (Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, okumalıdır. Ayrıca Kur'an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir'a)

MUHARREM AYININ İLK ON GÜNÜ HER GÜN OKUNACAK DUÂ

Bi'smi'llâhi'r-rahmâni'r-rahîm

"El-hamdü li'llâhi rabbi'l-'âlemîn. Ve's-salâtü ve's-selâmü 'alâ seyyidinâ Muhammedin ve 'alâ âlihi ve sahbihî ecma'în. Allâhümme ente'l- ebediyyü'l- kadîmü'l-hayyü'l- kerîmü'l- hannânü'l- mennânü ve hâzihî senetün cedîdetün es'elüke fîhe'l'ısmete mine'ş-şeytâni'r-racîm. Ve'l-'avne 'alâ hâzihi'n-nefsi'lemmâreti bi's-sûi ve'l-iştiğâli bi-mâ-yukarribunî ileyke yâ zê'l-celâli ve'l-ikrâmi bi-rahmetike yâ erhame'r-râhimîn. Ve sallâ'llâhu ve selleme 'alâ seyyidinâ ve nebîyyinâ Muhammedin ve 'alâ âlihi ve sahbihî ve ehli beytihi ecmaîn."

Peygamberimiz (s.a.v.) Hazretlerinden: "Her kim, ilk on günü sabahleyin bu duâyı üç kerre okursa, Allâhü Zü'l-Celâl Hazretlerinin o kimseyi tâ gelecek senenin Muharremine kadar bütün belâlardan emin ve muhâfaza buyuracağı" rivâyet olunmuştur.

Şeyh Şihâbuddîn-i Sühreverdî (k.s.)'dan nakledilmiştir ki:

"Her kim, bu duâyı, Aşûre günü üç kerre okursa, ölümden de emîn kılınır. Elbette o sene ölümü takdîr olunan kimseye bu duâyı bu vechile okumak nasîb olmaz."