Muharrem ayı ibadetleri nelerdir? Muharrem ayında okunacak dualar hangileri? İslam tarihi açısından bir milat olarak kabul edilen ve insanlık açısından büyük manalar ihtiva eden Hicret'in ve aşure gününün bulunduğu Muharrem ayı başladı. Oruç tutulup ibadetlerin yerine getirileceği Muharrem ayında yapılabilecek ibadetler merak ediliyor. Peki, Muharrem ayında okunacak dualar hangileri?
MUHARREM AYI İBADETLERİ NELERDİR?
Peygamber Efendimiz (s.a.s), Muharrem ayının kıymetinden bahsederek bu ay içinde Allah'ın rızasını kazanmak için mümkün mertebe ibadetle geçirilmesini önerir. Nefsi yenmek, terbiye etmek için ve Allah'a yakınlaşmak için oruç tutulmasını ve namazlara dikkat edilmesi gerekliliği din alimleri tarafından vurgulanmaktadır.
Muharrem ayında imkanı olan kişilerin ilk 10 oruç tutması, imkanı olmayan kişilerin ise aşure günü arifesi, aşure günü ve aşure günü sonrası oruç tutulması önerilmektedir. Muharrem ayının ilk 10 gününün oruçla geçirilmesinin yanında namazlara da dikkat edilmelidir. Özellikle farz olan 5 vakit namazı kazaya bırakılmaması gerekir. Bunun yanında geçmiş namazların kazasının yapılması, tövbe edilmesi yapılması tavsiye edilen ibadetlerdendir.
MUHARREM AYINDA YAPILMASI GEREKENLER
* Muharrem ayı ve Aşûra günü oruç tutmak Alevilere göre farz, Sünnilere göre sünnettir.
* Sıla-i rahim yapmalı. Yani salih akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı.
* Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)
* Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)
* Çoluk çocuğunu sevindirmeli! Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) buyuruldu. (Beyhekî)
* Gusletmeli. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir'a) [Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir. Bunlara riayet etmeyen kimse, Aşure günü, bir değil, defalarca gusletse, günahları affolmaz.]
* İlim öğrenmeli! Hadis-i şerifte, (Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, okumalıdır. Ayrıca Kur'an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir'a)
MUHARREM AYININ İLK ON GÜNÜ HER GÜN OKUNACAK DUÂ
Bi'smi'llâhi'r-rahmâni'r-rahîm
"El-hamdü li'llâhi rabbi'l-'âlemîn. Ve's-salâtü ve's-selâmü 'alâ seyyidinâ Muhammedin ve 'alâ âlihi ve sahbihî ecma'în. Allâhümme ente'l- ebediyyü'l- kadîmü'l-hayyü'l- kerîmü'l- hannânü'l- mennânü ve hâzihî senetün cedîdetün es'elüke fîhe'l'ısmete mine'ş-şeytâni'r-racîm. Ve'l-'avne 'alâ hâzihi'n-nefsi'lemmâreti bi's-sûi ve'l-iştiğâli bi-mâ-yukarribunî ileyke yâ zê'l-celâli ve'l-ikrâmi bi-rahmetike yâ erhame'r-râhimîn. Ve sallâ'llâhu ve selleme 'alâ seyyidinâ ve nebîyyinâ Muhammedin ve 'alâ âlihi ve sahbihî ve ehli beytihi ecmaîn."
Peygamberimiz (s.a.v.) Hazretlerinden: "Her kim, ilk on günü sabahleyin bu duâyı üç kerre okursa, Allâhü Zü'l-Celâl Hazretlerinin o kimseyi tâ gelecek senenin Muharremine kadar bütün belâlardan emin ve muhâfaza buyuracağı" rivâyet olunmuştur.
Şeyh Şihâbuddîn-i Sühreverdî (k.s.)'dan nakledilmiştir ki:
"Her kim, bu duâyı, Aşûre günü üç kerre okursa, ölümden de emîn kılınır. Elbette o sene ölümü takdîr olunan kimseye bu duâyı bu vechile okumak nasîb olmaz."
MUHARREM AYI NEDİR?
Muharrem ayı Kuran-ı Kerim'de kutsal ve önemli görülen 4 aydan biridir. Muharrem, Kuran-ı Kerim'de ay ismi olarak geçmese bile saldırıya uğrama durumu hariç savaşın haram kılındığı aylardan bahsederek bu aylarda savaştan uzak durulması gerektiğinden bahsetmektedir. Peygamber Efendimiz (s.a.s) Muharrem ayı için Allah'ın ayı olduğu, Ramazan ayı dışında oruç tutmanın en faziletli ay olduğunu belirtmektedir. Özellikle Muharrem ayının ilk 10 gününü oruç tutarak geçirmenin çok sevap olduğu aktarılmaktadır.
MUHARREM AYI FAZİLETİ NEDİR?
Muharrem ayı Peygamberimiz (s.a.v) tarafından Şehrullah (Allahın Ayı) olarak tanımlanmış, Cenabı Allahın ilahi bereket ve feyzinin, Rabbani ihsan ve kereminin bol bol müminlere ihsan edildiği mübarek bir aydır.
Hicret, Muharrem ve Aşura "Sevgili peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicretinin gerçekleştiği ve rahmet peygamberinin "Allah'ın ayı" olarak nitelendirdiği Muharrem ayı süresince idrak edilecek. Peygamber Efendimiz (sav), Muharrem ayının faziletlerine işaret etmiş, Muharrem ayında tutulan orucun Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç olduğunu belirterek ashabına aşure gününde bir gün öncesi veya sonrası ile birlikte oruç tutmayı tavsiye etmiştir.
Hz. Peygamber Aşûre günü oruç tutmayı teşvik etmiş ve "Aşûre günün orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah'tan umarım" buyurmuştur. Peygamberimiz, hadiste "Aşûra günü'nde tutulan orucun, bir yıl önce işlenen hata ve günahların bağışlanmasına vesile olacağı müjdelenmiştir." Ancak, Hz. Peygamberin bildirdiğine göre yalnızca Aşûra günü değil, Muharremin 9, 10 ve 11. günlerinde oruç tutulması tavsiye edilmiştir.