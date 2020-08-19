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    Son dakika: Başkan İslam aleminin Hicrî 1442 yılını tebrik etti

    Başkan resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam aleminin Hicrî 1442 yılını tebrik ediyor, yeni yılın ülkemiz, İslam dünyası ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Hicri yılbaşı mesajı!

    Başkan , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İslam aleminin Hicrî 1442 yılını tebrik etti.

    Erdoğan paylaşımında, "Milletimizin ve İslam aleminin Hicrî 1442 yılını tebrik ediyor, yeni yılın ülkemiz, İslam dünyası ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.

    İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o paylaşımı

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