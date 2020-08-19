Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İslam aleminin Hicrî 1442 yılını tebrik etti.



Erdoğan paylaşımında, "Milletimizin ve İslam aleminin Hicrî 1442 yılını tebrik ediyor, yeni yılın ülkemiz, İslam dünyası ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.



İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o paylaşımı

Milletimizin ve İslam aleminin Hicrî 1442 yılını tebrik ediyor, yeni yılın ülkemiz, İslam dünyası ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. pic.twitter.com/ZlzVcNE7L5 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 19, 2020