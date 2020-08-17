Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, önceki gün yaşamını yitiren 15 Temmuz gazisi İsmail Mustafa Birol'un ailesini ziyaret etti. Ziyarette Başkan Recep Tayyip Erdoğan da gazinin eşi ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçen cumartesi günü İstanbul'da yaşamını yitiren gazi İsmail Mustafa Birol'un ailesini ziyaret etti. Selçuk, aileye başsağlığı diledi.
Twitter hesabından açıklamada bulunan Selçuk, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, gazimizin eşi ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin her zaman yanındayız" ifadesini kullandı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçen cumartesi günü İstanbul'da yaşamını yitiren gazi İsmail Mustafa Birol'un ailesini ziyaret etti. Selçuk, aileye başsağlığı diledi.
Cumartesi günü vefat eden 15 Temmuz gazimiz İsmail Mustafa Birol'un ailesine başsağlığı diledik.— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) August 17, 2020
Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan, gazimizin eşi ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin her zaman yanındayız. pic.twitter.com/fJEh0yzilQ
Twitter hesabından açıklamada bulunan Selçuk, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, gazimizin eşi ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin her zaman yanındayız" ifadesini kullandı.