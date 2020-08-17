Cumartesi günü vefat eden 15 Temmuz gazimiz İsmail Mustafa Birol'un ailesine başsağlığı diledik.



Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan, gazimizin eşi ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.



Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin her zaman yanındayız. pic.twitter.com/fJEh0yzilQ