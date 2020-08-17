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    • 17.08.2020 17:11
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan vefat eden gazisinin eşine taziye telefonu

    Son dakika haberine göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, önceki gün yaşamını yitiren gazisi İsmail Mustafa Birol'un ailesini ziyaret etti. Ziyarette Başkan da gazinin eşi ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

    Vefat eden 15 Temmuz gazisinin eşine taziye telefonu
    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, önceki gün yaşamını yitiren gazisi İsmail Mustafa Birol'un ailesini ziyaret etti. Ziyarette Başkan da gazinin eşi ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.





    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçen cumartesi günü İstanbul'da yaşamını yitiren gazi İsmail Mustafa Birol'un ailesini ziyaret etti. Selçuk, aileye başsağlığı diledi.






    Twitter hesabından açıklamada bulunan Selçuk, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, gazimizin eşi ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin her zaman yanındayız" ifadesini kullandı.
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