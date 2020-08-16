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    • 17.08.2020 03:36
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    Son dakika: Başkan 'dan ' Marmara i' mesajı

    Başkan , Twitter hesabından i'nde hayatını kaybeden vatandaşları andı. Erdoğan paylaşımında "Deprem değil tedbirsizlik öldürür anlayışıyla gereken her önlemi almaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.


    Başkan , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Marmara i'nin 21. yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşları andı.




    Başkan Erdoğan paylaşımında, "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.


    "GEREKEN HER ÖNLEMİ ALMAYA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"
    Erdoğan, "Deprem değil tedbirsizlik öldürür anlayışıyla gereken her önlemi almaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

    İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o paylaşımı;

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