Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Marmara Depremi'nin 21. yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşları andı.
Başkan Erdoğan paylaşımında, "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.
"GEREKEN HER ÖNLEMİ ALMAYA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"
Erdoğan, "Deprem değil tedbirsizlik öldürür anlayışıyla gereken her önlemi almaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.
İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o paylaşımı;
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 17, 2020
Deprem değil tedbirsizlik öldürür anlayışıyla gereken her önlemi almaya kararlılıkla devam edeceğiz. pic.twitter.com/0VRpqvEHI1