Başkan Recep Tayyip Erdoğan , sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Marmara Deprem i'nin 21. yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşları andı.Başkan Erdoğan paylaşımında,ifadelerine yer verdi.



"GEREKEN HER ÖNLEMİ ALMAYA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

Erdoğan, "Deprem değil tedbirsizlik öldürür anlayışıyla gereken her önlemi almaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.



İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o paylaşımı;