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    • 17.08.2020 06:48
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    'li 'dan komedi filmlerini aratmayacak açılış! Kılıçdaroğlu ve Akşener'i de oyuna getirdi!

    İzmit’in ’li Belediye Başkanı bir skandala imza attı. Kaplan, 1 yıl içerisinde yaptığını iddia ettiği toplu açılışa ve ’i davet etti. Ancak Kaplan’ın toplu açılış oyununun perde arkası ortaya çıktı. Hepsi döneminde yapılan projelerden biri olan tam 10 yıl önce faaliyete geçmiş.

    CHP'li başkandan komedi filmlerini aratmayacak açılış!

    'li İzmit Belediye Başkanı , geçtiğimiz günlerde son 1 yıl içerisinde yaptığını iddia ettiği projeler için toplu açılış töreni düzenledi. İnterteks Uluslararası Fuar Alanı'nda yapılan toplu açılış törenine CHP Genel Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkanı de çağrıldı. CHP'li Kaplan'ın yeni olarak tanıttığı, açılış kurdelesini Kılıçdaroğlu ve Akşener'in kestiği Kütüphanesi, , , Gıda Bankası, Sarı Su Gençlik Kampı, ve , İzmit Belediyesi Yaşam Bahçesi ve 'nın döneminde yapılan hizmetler olduğu ve yıllardır vatandaşlar tarafından kullanılan projeler olduğu öğrenildi.

    AK PARTİ KAYNAKLARI: 10 YILDIR HİZMET VERİYOR
    AK Parti İzmit yönetiminden edinilen bilgilere göre, yeni diye tanıtılan projelerin başında geldi. AK Parti yönetiminin 10 yıl önce faaliyete geçirdiği ve 2018 yılına kadar 27 bin gence hizmet veren Sarısu Gençlik Kampı yeni proje olarak gösterildi. Yine AK Parti döneminde yapılan iki adet parka Emine Bulut Parkı ve Şehit Ömer Can Açıkgöz Parkı tabelaları asılarak CHP'li yönetim tarafından yapılmış gibi kurdele kestirildi. AK Parti yönetiminin 4 yıl önce kentin çiçek ve süs bitkilerindeki dışa bağımlılığın önüne geçmek için hizmete açtığı İzmit Belediyesi Yaşam Bahçesi ve Çiçek Serası da yeni proje olarak tanıtıldı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, son bir yıl içerisinde yapıldığı söyleyen kendi bünyesi dışında dijital ortamında da 25 binin üzerine kitap bulunduran İzmit Belediyesi Kütüphanesi, ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmet veren Dost Eller Mağazası, halkın hizmetine açılan Gülümse Kafe sosyal tesisi ve ihtiyaç sahiplerinin gıda taleplerinin karşılandığı Gıda Bankası projelerinin tamamının da AK Parti döneminde yapıldığı anlaşıldı.

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